В России ограничат полеты дронов над объектами ТЭК

В России намерены усилить защиту энергообъектов от атак дронов, запретив над ними полеты беспилотников. Правительство поручило Минэнерго до 1 ноября проработать вопрос об ограничении полетов беспилотных летательных аппаратов над наиболее значимыми объектами ТЭК, пишет газета «Известия».

«Эта мера направлена на ограничение действий посторонних лиц в воздушном пространстве над значимыми объектами ТЭК. Активизация процессов установления зон ограничения полетов … сейчас представляется критически важной мерой, направленной на обеспечение энергетической безопасности», – говорится в письме замглавы минэнерго Анастасии Бондаренко, разосланном в энергокомпании.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев подчеркнул, что создание бесполетной зоны над энергообъектами актуализировалось в период СВО России на Украине, когда отечественные нефтебазы и НПЗ в приграничных зонах могут подвергаться атакам с воздуха.

Напомним, 27 октября ночью на Балаклавскую ТЭС совершена атака БПЛА.

Ольга Сурикова