Бывший чиновник правительства Севастополя возглавил Белгород

Мэр Белгорода Антон Иванов написал заявление об уходе. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Причина — переход на другую работу, должность пока не уточняется.

Гладков сообщил, что исполнять обязанности мэра Белгорода начал первый заместитель главы администрации Валентин Демидов.

Демидов с апреля по конец декабря 2021 года занимал пост главы Администрации Симферополя. Он написал заявление на увольнение после встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым. До этого Демидов работал главой города и главой администрации города Армянска, затем перешел на работу в правительство региона, возглавив в 2016 году министерство экономического развития Крыма. В 2017 году перешел на работу в правительство Севастополя, став главой департамента по территориальному развитию и взаимодействию с органами местного самоуправления города Севастополя.

Добавим, что сам Вячеслав Гладков работал заместителем губернатора города Севастополя с июля 2016 по апрель 2018 года.

Ольга Сурикова