В Севастополе смогли расторгнуть договор аренды земельного участка под «домом Пляса» в Балаклаве

На этой неделе в Арбитражном суде Центрального округа правительством Севастополя было выиграно дело по расторжению договора аренды земельного участка под «домом Пляса» в Балаклаве.

Об этом сообщила вице-губернатор Светлана Пирогова.

Напомним, в 2016 году Арбитражный суд Севастополя вынес решение о сносе незаконно построенных зданий по адресу Таврическая набережная №23 за счет собственных средств предпринимателя Алексея Пляса. При этом гражданин Украины А.Н. Пляс, не согласившись с решениями судов двух инстанций, подал кассационную жалобу, в удовлетворении которой ему было отказано как раз 15 мая 2023.

Также правительством на 2026 год заложено 286 млн рублей на снос здания этой гостиницы.

Ольга Сурикова