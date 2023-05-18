В Севастополе смогли расторгнуть договор аренды земельного участка под «домом Пляса» в Балаклаве

Городское хозяйство
18-05-2023
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На этой неделе в Арбитражном суде  Центрального округа правительством Севастополя было выиграно дело по расторжению договора аренды земельного участка под «домом Пляса» в Балаклаве.

Об этом сообщила вице-губернатор Светлана Пирогова.

Напомним, в 2016 году Арбитражный суд Севастополя вынес решение о сносе незаконно построенных зданий по адресу Таврическая набережная №23 за счет собственных средств предпринимателя Алексея Пляса. При этом гражданин Украины А.Н. Пляс, не согласившись с решениями судов двух инстанций, подал кассационную жалобу, в удовлетворении которой ему было отказано как раз 15 мая 2023.

Также правительством на 2026 год заложено 286 млн рублей на снос здания этой гостиницы.

Ольга Сурикова

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