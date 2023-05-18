В Севастополе экс-начальник отдела Севреестра нанес ущерба на 35,6 млн рублей

В Севастополе осужден экс-начальник отдела Севреестра, который внес в Единый государственный реестр недвижимости недостоверные сведения, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Чиновник в июле 2017 года внес в Единый госреестр недвижимости недостоверные сведения о погашении кредита и, таким образом, снятии обременения с производственного здания общей площадью более 8,5 тыс. кв. м, расположенного по ул. Вакуленчука.

В дальнейшем право собственности на объект недвижимости было отчуждено третьим лицам, чем юридическому лицу, являющемуся залогодержателем в отношении указанного объекта недвижимости, причинен ущерб в размере 35,6 млн рублей.

Сегодня, 18 мая, Ленинский районный суд назначил виновному наказание в виде 3 лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года и лишением права занимать определенные должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на 2 года.

Также ведомством отмечается, что в сентябре 2017 года то же лицо без законных оснований осуществило регистрацию права собственности на принадлежащий городу Севастополю земельный участок площадью 7,2 га и стоимостью 54,6 млн рублей за садоводческим товариществом. За что был осужден в марте 2022 года и приговорен к условному сроку.

Ольга Сурикова