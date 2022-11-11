«Дом Пляса» в Балаклаве планируют снести через четыре года

Правительство Севастополя на последнем заседании внесло изменения в госпрограмму развития жилищно-коммунальной инфраструктуры города, согласно которым заложены деньги на снос недостроенной гостиницы на набережной в Балаклаве.

«Увеличение финансирования на 2026 год в размере 286 млн рублей на проведение мероприятий по заключению контракта на разработку сметной документации и демонтажа по адресу Таврическая набережная, 23, Балаклавского района для исполнения решения Арбитражного суда», – сообщил и.о. директора департамента городского хозяйства Николай Битосов.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что речь идет об известном среди горожан «Доме Пляса».

Глава города уточнил, что есть все решения суда о том, что здание возведено незаконно и хозяин отказался его самостоятельно демонтировать. В связи с этим затраченные средства будут взыскиваться с него через суд.

Также Развожаев добавил, что данный недострой не вписывается в проект развития Балаклавской набережной.

Напомним, в 2016 году Арбитражный суд Севастополя вынес решение о сносе незаконно построенных зданий по адресу Таврическая набережная №23 за счет собственных средств предпринимателя Алексея Пляса.

Ольга Сурикова