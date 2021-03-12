Город Происшествия

В Севастополе следком разберется, как пенсионерка потеряла квартиру

12-03-2021
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О ситуации ведомство узнало из СМИ

Следственный комитет Севастополя организовал проверку по следам публикаций СМИ о нарушениях жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны.

В ведомстве сообщили, что ими в СМИ был обнаружен рассказ жительницы Севастополя, ветерана Великой Отечественной войны Жанны Константиновны Дидковской, которая попала в сложную жизненную ситуацию.

«В своем видеорассказе пенсионер сообщила, что ее соседка путем введения в заблуждение отвезла к нотариусу, где была сделана дарственная на квартиру ветерана», – отметили в пресс-службе ведомства.
Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил следственному отделу Ленинского района подключиться к установлению всех обстоятельств произошедшего.
Ольга Сурикова

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