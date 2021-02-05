В Севастополе провернули целую схему, чтобы квартира не досталась городу

Чиновница Севреестра пойдёт под суд

В Севастополе заместитель начальника отдела Севреестра предстанет перед судом за мошенничество с квартирой, которая должна была перейти государству.

Женщина обвиняется в превышение должностных полномочий и внесении в единые государственные реестры заведомо недостоверных сведений, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Следствие установило, что женщина в октябре 2018 года на основании подложного договора купли-продажи провела незаконную государственную регистрацию права собственности на квартиру в Севастополе, которая должна была перейти городу после смерти одинокой бабушки.

Таким образом город был лишён возможности зарегистрировать право собственности на квартиру стоимостью свыше 2,7 млн рублей и включить её в состав жилищного фонда социального использования.

В пресс-службе добавили, что квартира расположена в доме на улице Дмитрия Ульянова.

Разработкой этого дела занимались все силовые ведомства города. Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ РФ по Республике Крым и Севастополю.

Пресс-служба главного следственного управления Седкома РФ по Крыму и Севастополю добавила, что местная жительница, 1923 года рождения, получила эту квартиру от администрации города в 1996 году. После смерти у неё не было наследников.

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Некий мужчина обратился в Севреестр, представившись её сыном, и подал документы на наследство. Ему было отказано, так как никаких родственных связей с умершей он не имел.

«Когда же ему было отказано, мужчина для реализации мошеннической схемы вместе с сообщниками нашли похожую по возрасту женщину с аналогичными персональными данными в Санкт-Петербурге и оформили договор купли-продажи квартиры между якобы живой владелицей и её «сыном», – отметили в пресс-службе.

В свою очередь, замначальника отдела госрегистрации недвижимости Севреестра не провела экспертизу на предмет законности сделки и зарегистрировала квартиру на лжесына. В дальнейшем данное жильё было несколько раз перепродано.

В рамках следствия были приняты меры о взыскании с подследственной материального ущерба, причинённого в результате совершения преступления.

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Ольга Сурикова