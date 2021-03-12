Директор Госжилнадзора уволен за суд с жительницей Севастополя

Интересно, что теперь будет с судом

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе заседания поинтересовался у своего заместителя, уволен ли с занимаемой должности глава Госжилнадзора. На что Николай Жигулин ответил, что с «понедельника».

Отметим, что Госжилнадзор подал в суд на жительницу Севастополя, чтобы отстоять свою честь и достоинство. Директору контролирующего органа не понравилось, что жительница жительница дома №64А на проспекте Античный Евгения Гордиенко пришла под здание правительства с одиночным пикетом и потребовала остановить «беспредел» в веренном ему ведомстве.

До этого Евгения Гордиенко пожаловалась в Госжилнадзор на работу управляющей компании, которая подделала ее подпись и документы протоколов общего собрания, которым «люди, которые существуют только на бумаге, выбрали в обслуживание дома фирму ООО «ЖЭК», говорилось в сюжете телеканала «Первый Севастопольский»

«У нас даже не было объявления о собрании. И вдруг появляется квитанция от другой компании управляющей. Вот тут возник вопрос: что это за компания и кто её выбрал? И когда мы обратились в жилнадзор, посмотрели протокол, мы поняли, что протокол полностью подделан. Там есть лица, которые никогда не имели собственности в нашем доме», – рассказала тогда женщина, добавив, что обращения с просьбой разобраться с данной ситуацией направляла во все возможные органы.

Госжилнадзор ей ответил, что в его компетенцию не входит проверка подписей и требовал не очернять его работу.

Суд по делу Госжилнадзора против жительницы Севастополя назначен на 17 марта.

Комментируя увольнение руководителя жилнадзора, Михаил Развожаев подчеркнул: «Судиться с людьми недопустимо».

Ольга Сурикова