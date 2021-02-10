В Севастополе провели целую спецоперацию по задержанию федерального преступника

Он пытался скрыться в садовом товариществе

В Севастополе силовики задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за похищение и избиение женщин, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

Было установлено, что житель Воронежской области подрабатывал таксистом, и при очередной поездке познакомился с 35-летней клиенткой. Он пригласил ее к себе домой, где после первых трений избил и насильно удерживал несколько дней. Потерпевшей удалось сбежать и обратиться за помощью в полицию.

Позднее в ходе следствия в июле 2020 года ему удалось скрыться, за что и был объявлен в федеральный розыск.

Севастопольским оперативникам стало известно, что схожий по приметам мужчина недавно арендовал дом в одном из местных СТ и ведёт там замкнутый образ жизни.

Получив подтверждение, задержание проводил угрозыск при силовой поддержке СОБР Росгвардии.

В настоящее время подозреваемый помещён в СИЗО № 1 и в дальнейшем будет этапирован в Воронеж.

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Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Его жертвами становились исключительно женщины.

Фото, видео: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

Ольга Сурикова