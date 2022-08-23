В Севастополе сироте выдан жилищный сертификат только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Севастополя провела проверку сведений, опубликованных в СМИ, и выявила нарушения прав девушки, которая относится к категории детей-сирот.

Она была включена департаментом образования и науки в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. В феврале 2021 года ей было предоставлено временное жилье – комната площадью 10 кв. м в общежитии. Однако благоустроенным жильем, установленными законодательством, ее не обеспечили.

Прокуратура предъявила в суд иск к департаменту капстроя о предоставлении сироте благоустроенного жилого помещения, который рассмотрен и удовлетворен.

Девушке, благодаря принятому недавно закону о соцвыплатах на приобретение жилья, выдали жилищный сертификат на получение денежных средств в размере 4,7 млн рублей.

По иску прокуратуры об обеспечении ее жилым помещением заключено мировое соглашение, которое с участием прокурора утверждено судом.

Ольга Сурикова