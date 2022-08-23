В СевГУ рассказали, как обстоят дела с бомбоубежищами в Севастополе

В Севастополе бомбоубежищами в основном обеспечены предприятия и жители центра Севастополя. Об этом рассказал и. о. директора института развития города Алексей Тихонов.

«В основном это советское наследие. Основной план эвакуации города в те годы предполагал вывоз большей части населения в район Морозовки, Байдарской долины или в другую сторону — в район Качи, поэтому задачи обеспечить стопроцентное покрытие бомбоубежищами в советское время тоже не стояло.

В советское время стоял вопрос обеспечить укрытием тех людей, которые находились или будут находиться в местах производств. Поэтому, например, промышленные предприятия всегда имели хорошие укрытия: это троллейбусный парк, завод имени Калмыкова, завод «Маяк».

Были еще объекты, построенные в 50-е годы в центре города, тогда задача была более приземленная — обеспечение укрытиями жителей домов», — рассказал Тихонов.

Директор института подчеркнул, что необходимо провести обследование этих убежищ и привести их в порядок. По мнению Тихонова, необходимо наделить укрытия разным культурным функционалом, который позволит в случае необходимости легко трансформировать в убежища.

«Если просто сделать убежища и закрыть, они придут в упадок. Есть фундаментальная проблема «подземной» урбанистики: нужно осваивать подземные пространства для того, чтобы использовать их в разных целях. Необходимо привести подземные сооружения планово в порядок, а потом при необходимости использовать в качестве убежищ. Подземные сооружения должны обслуживаться», — подытожил он.

Напомним, «Севкор» в начале февраля уже интересовался у правительства Севастополя, как обстоят дела с укрытиями в Севастополе. Ответ оказался неожиданным.

Дмитрий Островский