В Севастополе школьников кормили просрочкой

И с разбитой деформированной посуды

Прокуратура Севастополя вместе со специалистами Роспотребнадзора провела проверку организации питания детей в общеобразовательных организациях. Выявлен целый ряд нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства.

Так, в ведомстве сообщили, что в ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30» пищеблоки и холодильное оборудование находятся в неудовлетворительном состоянии, требуется капитальный ремонт с заменой технико-технологического оборудования, отсутствуют программы производственного контроля, его проведение не организовано.

Также отсутствует горячая вода для мытья рук учеников. Используется немаркированная, деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная столовая посуда, инвентарь и столовые приборы.

В ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 33» выявлены факты отсутствия в меню учащихся рыбных продуктов. Среди продуктов обнаружили продукты без маркировки с истекшими сроками годности и не предназначенные для питания детей. Автотранспорт для пищевых продуктов не имеет санитарного паспорта, у водителей отсутствуют медицинские книжки.

В школах №№ 38, 22, 14, гимназиях №№ 1 и 8 допускаются нарушения отбора и хранения суточных проб. При хранении продуктов не соблюдаются правила товарного соседства, в морозильной камере хранятся продукты без маркировки, не работают гигрометры в складском помещении, не организовано диетическое питание.

Только после вмешательства прокуратуры в ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15» приняты меры по разработке диетологом меню питания для ученицы 2-го класса, которая является инвалидом, с учетом состояния ее здоровья.

«С целью устранения указанных нарушений прокуроры внесли руководителям образовательных учреждений и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги питания в школах города, 5 представлений. В настоящее время один акт прокурорского реагирования уже рассмотрен и удовлетворен, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

Прокуратура при этом продолжает проверять обеспечение школьников питанием.

Напомним, ранее прокуратура выявила, что в школах Севастополя детей не докармливали в обед. Пострадали ученики, уроки которых проходили во вторую смену.

Ольга Сурикова