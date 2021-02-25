В школах Севастополя детей не докармливали в обед

Установлено, что в школах разработано примерное десятидневное меню, которым предусмотрено 2 приема пищи: «Завтрак» и «Обед».

При приеме пищи распределяется в процентном отношении потребление пищевых веществ и энергии в зависимости от времени пребывания в школе. При двухсменном режиме работы во вторую смену предусматривается обед и полдник.

В нарушение указанных требований учащиеся школ во вторую смену получают рацион питания, предусмотренный меню «Завтрак».

По факту выявленных нарушений 9 директорам школ внесены представления об устранении нарушений закона.

Напомним, прокуратура выявила нарушения в ценообразовании в столовых Севастополя. Детям продавали дорогую выпечку.

Ольга Сурикова