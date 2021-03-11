В Севастополе разыскивают члена банды, промышлявшей грабежом, разбоем, вымогательством

Они обвиняются в совершении двух преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж), а также преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство), п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой) и ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы).

«По версии следствия, пятеро мужчин, жителей Севастополя, действуя в составе организованной преступной группы, с 2017 по 2019 годы совершили ряд особо тяжких имущественных преступлений, в том числе грабеж, разбойное нападение и вымогательство, а также незаконное лишение свободы в отношений лиц, по их предположению причастных к незаконному обороту наркотических средств на территории города», – сообщает прокуратура.

У шести потерпевших таким образом они похитили деньги, мобильные телефоны и автомобиль. Всего ими причинен ущерб на 360 тыс. рублей.

В отношении пятого соучастника, скрывшегося после совершенных преступлений, уголовное дело выделено в отдельное производство, принимаются меры по его поиску.

Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением будет направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова