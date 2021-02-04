В Севастополе сгорел BMW

Фотографии разлетелись по всем соцсетям

В Севастополе в ночь на 4 января сгорел припаркованный автомобиль BMW. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «Черный список Севастополе» в соцсети «ВКонтакте».

Автомобиль хетчбек загорелся на площадке рынка на улице Ревякина. Дымом от горящего автомобиля заволокло все вокруг, к тому же в эту ночь был еще и густой туман в Севастополе.

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Фото: Черный список Севастополя/vk.com

Ольга Сурикова