В Севастополе сгорел BMW

Фотографии разлетелись по всем соцсетям
В Севастополе в ночь на 4 января сгорел припаркованный автомобиль BMW. Об инциденте сообщили очевидцы в группе «Черный список Севастополе» в соцсети «ВКонтакте».
Автомобиль хетчбек загорелся на площадке рынка на улице Ревякина. Дымом от горящего автомобиля заволокло все вокруг, к тому же в эту ночь был еще и густой туман в Севастополе.
Читайте также: Дотла сгорел ночью автомобиль в Севастополе — фото, видео
Фото: Черный список Севастополя/vk.com
Ольга Сурикова