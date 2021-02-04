Экс-директора «Любимого берега» вновь осудят

Мужчина уже отбывает срок

В Севастополе за аферу с квартирами будут судить экс-директора группы компаний «Любимый берег». Его обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

По версии следствия, мужчина вместе с другими гражданами продавал жильё в недостроенных домах. Дела остальных участников выведены в отдельное производство.

«С января 2015 года по декабрь 2017 года заключал с гражданами договор о предварительной купле-продажи долей жилых домов по улицам: Университетская, Мельникова, Челнокова и Ручьевой в Севастополе. При этом завершить строительство и передавать покупателям жильё он не собирался, умалчивая о невозможности введения в эксплуатацию этих домов», — заявил заместитель начальника управления по надзору прокуратуры Севастополя Александр Сафонкин.

В сети аферистов попали 9 человек. Общая сумма ущерба составила свыше 10 400 000 рублей. Уголовное дело направлено в суд.

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Мужчина уже признан виновным в совершение подобных преступлений. Ему удалось обмануть 90 граждан, на более чем 81 000 000 рублей. Он отбывает наказание в местах лишения свободы.

Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

Ольга Сурикова