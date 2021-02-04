В Севастополе природа устраивает сюрпризы

Ночью на город опустился туман

Севастопольцы ночью в социальных сетях активно делились фото улиц, которые плотно окутал туман. Многие назвали его предвестником грядущего похолодания.

Сегодня, 4 февраля, в Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков, сообщает Крымский гидрометцентр.

Ветер юго-западный ночью 6-11 м/с, днем 15-17 м/с.

Температура воздуха ночью +8…+10°,

днем +10…+12°.

На деревьях во всю набухают почки и появляются зеленые листья на растениях, которые зимой впадают в спячку. Также севастопольцы делятся фото цветущего жасмина и японской айвы.

Фото: Подслушано в Севастополе/vk.com, Infotown/vk.com

Ольга Сурикова