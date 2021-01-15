В Севастополе семейная пара украла товар в супермаркете и вывезла в детской коляске

Теперь родителям грозит пять лет лишения свободы

В Севастополе участковые задержали семейную пару за кражу из супермаркета, сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

В ведомстве отметили, что для кражи семья использовала детскую коляску. Они успели набрать товара на четыре тысячи и скрыться.

«Находясь в торговом зале, 35-летний посетитель вместе со своей 23-летней спутницей похитили нужные им вещи, сложили их к своему ребёнку в детскую коляску, а затем скрылись. Заметив пропажу товара, 46-летняя управляющая магазином обратилась в полицию», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД.

После проверки на причастность к аналогичным преступлениям по Гагаринскому району были установлены и задержаны подозреваемые.

В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали семейную пару, подозреваемую в краже сумки у посетительницы магазина

Ольга Сурикова