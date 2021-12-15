Прокуратура Севастополя понуждает капстрой обеспечить сироту жильем

Через суд

Прокуратура Севастополя подала в суд на Департамент капитального строительства города с понуждением предоставить благоустроенное жилье ребенку-сироте.

Местный житель, 1998 года рождения, из числа детей-сирот обратился прокуратуру в июне 2021 года.

Ведомством было установлено, что заявитель более 6 лет стоит в очереди на жилье, однако до сих пор ему не было предоставлено жилое помещение, отметили в пресс-службе прокуратуры города.

В связи с этим, в июле надзорным ведомством было предъявлено исковое заявление в суд к Департаменту капстроя о понуждении к действию.

В декабре исковое заявление прокурора удовлетворено, Департамент обязан предоставить сироте благоустроенное жилое помещение по договору найма специализированного жилого помещения.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, ранее сообщалось о девушке-сироте, которая 11 лет проживала в полусгоревшем неотапливаемом сарае. Только после публикаций СМИ ей была предоставлена комната в общежитии.

Ольга Сурикова