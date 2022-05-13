В Севастополе сегодня будет ограничено движение в центре города

С 14:00 до 23:00

В Севастополе сегодня, 13 мая, временно ограничат движение транспорта в связи с проведением патриотической акции «Zа ВМФ».

Как уже сообщалось, концерт проводится в поддержку ВМФ и специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины. Он начнется в 17:00 на площади Нахимова.

«Движение, остановка и стоянка всех видов транспортных средств будут ограничены с 14:00 до 23:00 на участке: ул. Ленина (от пл. Суворова) – пр-т Нахимова – пл. Лазарева. Ограничения не коснутся общественного транспорта, автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий», — информирует пресс-служба правительства города.

Кроме того, с 14:00 до 23:00 часов изменится направление одностороннего движения по ул. Советская (от пересечения с ул. Воронина до пересечения с ул. Ленина), а также по ул. Воронина (от пересечения с ул. Суворова до пересечения со спуском Шестакова).

В случае осложнения дорожной обстановки будет временно ограничено движение всех видов транспортных средств на участке ул. Ленина (от пл. Ушакова до пл. Суворова), ул. Портовая и Троллейбусном спуске (за исключением общественного транспорта, автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий).

Перевозка пассажиров по маршруту № 113 «пл. Восставших – пл. Нахимова (через ул. Капитанская, ул. Советская)» на время действия изменений в организации дорожного движения будет осуществляться по схеме: ул. Адмирала Октябрьского – ул. Большая Морская – ул. Советская – ул. Воронина – ул. Большая Морская – ул. Генерала Петрова – ул. Одесская – ул. Капитанская – ул. Адмирала Владимирского – ул. 6-я Бастионная.

Кроме того, место посадки и высадки на пассажирские катера перенесут с Графской пристани в Артиллерийскую бухту с 14:00 до окончания мероприятий.

Ольга Сурикова