В Ялте раскрыто изнасилование детей восьмилетней давности

Потерпевшим было по 5 и 7 лет

В Ялте задержан безработный местный житель по подозрению в совершении сексуального насилия над детьми. ГСУ Следкома по Крыму и Севастополю возобновило расследование уголовного дела восьмилетней давности.

«Установлено, что в июне 2014 года мужчина возле одного из домов города Ялты заметил двух ранее незнакомых ему несовершеннолетних детей, которым на тот момент, как позже установит следствие, было 5 и 7 лет. Под предлогом поиграть с ними злоумышленник завел мальчика и девочку в подъезд дома, где совершил в отношении них насильственные действия сексуального характера», — сообщает пресс-служба Следкома.

Причастность мужчины к преступлению удалось установить после ДНК-экспертизы.

Кроме того, от задержанного получена явка с повинной и подробные признательные показания по данному преступлению и по аналогичному факту — в отношении еще одной малолетней.

Обвиняемый заключен под стражу. Устанавливаются иные факты его противозаконной деятельности.

Напомним, ранее сообщалось о расследовании изнасилования 9-летней девочки знакомым матери.

Ольга Сурикова