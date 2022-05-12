Охотникам в Севастополе «развяжут руки»?

Так существует ли мораторий на охоту в Севастополе или нет, — ответ был услышан во время заседания в заксобрании 12 мая
Как отметил вице-спикер заксобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев, в вопросе о запрете охоты в Севастополе точка не поставлена, хотя многие слышали о моратории.
«Планируется ли отменить мораторий и как обстоит дело с браконьерством и контролем?» — обратился с вопросом Илья Журавлев к директору Департамента природных ресурсов и экологии города Севастополя Юлии Гавриловой.
По словам Гавриловой, моратория на охоту в Севастополе, оказывается, нет. Нет охотничьих угодий.
«Для борьбы с браконьерами усилена работа севастопольского лесничества. Наши сотрудники справляются с контролем в угодьях. Если будут внесены изменения в федеральное законодательство или как-либо изменится ситуация с проведением охоты, мы будем руководствоваться требованиями законодательства. Исходя из наших консультаций с министерством природных ресурсов, варианты внесения изменений в законодательство рассматриваются, и, если они будут юридически обоснованы, конечно, мы эти нормы законодательства будем выполнять», — прокомментировала Юлия Гаврилова.
Кристина Ветер