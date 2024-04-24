Проблемы с лекарствами в Крыму могут лишить республиканского министра здравоохранения поста

В Республики Крым насчитали 145 препаратов для льготников, по которым наблюдается нехватка. Об этом сообщил сам министр здравоохранения РК Константин Скорупский.

Он отмечает, что закуплено 955 наименований из 1100 запланированных. При этом Скорупский обещает, что если через три недели его ведомство не закупит необходимые лекарства, то министр уйдет в отставку.

«Приношу свои искренние извинения крымчанам за срыв сроков поставки препаратов, которые были необходимы в начале года», — сообщил Скорупский.

Напомним, в феврале 2023 года в Крыму уже наблюдался дефицит лекарств. Глава Республики Сергей Аксенов тогда подчеркнул, что наличие дефицита лекарственных препаратов на территории полуострова носит субъективный характер и пообещал наказать своих подчиненных.

Подобная ситуация повторилась и в этом году. Аксенов уже весной этого года раскритиковал ситуацию с нехваткой лекарств для льготников, отметив, что ему поступают жалобы на нарушение поставок жизненно необходимых лекарств для онкобольных и диабетиков.