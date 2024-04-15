В Севастополе продают за 33 млн рублей охотничий дом князя Юсупова

На портале «Торги России» появилось объявление о начале торгов на покупку объекта культурного наследия «Охотничий домик князя Юсупова», расположенный в Балаклаве на Таврической набережной. Как сообщается в объявлении, дом общей площадью 274 м2 был конфискован у прежнего владельца. Начальная стоимость лота 33,5 млн рублей.

Судебные разбирательства об изъятии объекта культурного наследия начались еще в 2020 году. Севнаследие тогда требовало изъять объект из собственности коммерческой компании «Золотой символ» на том основании, что его содержание велось предприятием крайне неудовлетворительно.

В украинский период истории Севастополя предприятие «Золотой символ» связывали с депутатом Верховной Рады Андреем Сенченко. Стоит отметить, что Сенченко в 2014 году, находясь на посту замглавы администрации президента Украины, стал инициатором «водной блокады» Крыма.

Напомним, в ноябре 2023 года на заседании архитектурно-художественного совета губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что дачи графа Апраксина, князя Юсупова и склад коньячного завода Шитта будут восстановлены в первозданном виде.

Дмитрий Островский