В Севастополе с начала военной спецоперации на Украине снизилось число звонков от мошенников

Бывают дни, когда звонки вообще не поступают

Активность дистанционных мошенников с начала военной спецоперации России на Украине снизилась в несколько раз. Об этом 22 марта на сессии Законодательного собрания заявил начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Севастополю Павел Гищенко.

«При проведении спецоперации, которая началась 24 февраля, в 10 раз упало количество мошенничеств.Call-центы, которые в сопредельном государстве буквально размазывали наших дедушек и бабушек, обманывали, фактически закрыты. Мы ощущаем, и как снизился наркотрафик», — рассказал Гищенко, отвечая на вопросы депутатов.

Он подчеркнул, что были дни, когда не фиксировалось ни одного мошенничества. «И это в целом по Российской Федерации, от Камчатки до Калининграда», — добавил глава севастопольской полиции.

При этом он признал, что факты возврата денег единичные, они уходят на сопредельное государство, и вернуть их практически невозможно.

Напомним, в Севастополе дистанционные мошенники обманывали пожилых жителей и убеждали их переводить свои деньги на посторонние счета, иногда суммы достигали несколько миллионов.

Ольга Сурикова