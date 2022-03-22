Строительство изолятора на мысе Фиолент переносится на неопределенный срок

Сегодня, 22 марта, в ходе пленарного заседания севастопольского заксобрания начальник городского УМВД Павел Гищенко сообщил о переносе сроков строительства изолятора временного содержания в Севастополе.

Руководитель севастопольской полиции рассказал, что подрядная организация, с которой в прошлом году был заключен договор на проектирование строительства ИВС на мысе Фиолент не выполнила условий договора, в связи с чем в конце прошлого года он был расторгнут.

«Нужно делать изолятор временного содержания, не все от нас зависит. К сожалению, мы пока топчемся на месте. Проектно-изыскательские работы, которые мы разыгрывали – не разыграны. Сейчас мы высвобождаем денежные средства, чтобы снова выйти на аукцион. Поэтому о строительстве в этом году или следующем году (трудно сказать – ред.) – это наша боль», — отметил Гищенко.

При этом руководитель севастопольской полиции подчеркнул, что в Севастополе год от года в связи с ростом населения города растет количество правонарушений, что требует наличия соответствующей инфраструктуры.

По словам Гищенко, новый изолятор позволит не только разгрузить симферопольские учреждения, но и обеспечит людей, которые по тем или иным причинам попадают в них, нормальными, современными условиями содержания.

Напомним, жители садовых товариществ Фиолента настаивали на том, что территория у Георгиевского монастыря является рекреационной и просят власти города не возводить там ИВС.

Фото: подслушано в Севастополе

Дмитрий Островский