Генпрокуратура признала бассейн на пляже Хрустальном незаконным

В своей авторской программе на канале «Первый Севастопольский» Вадим Колесниченко рассказал, что Генеральная прокуратура РФ выявила нарушения законна по факту размещения бассейна на набережной им. Адмирала Перелешина.

Колесниченко напомнил, что вопрос по возведенному бассейну поднимался еще с начала прошлого года.

«Весной прошлого года на городской земле был простроен бетонный бассейн. Глава департамента городского хозяйства господин Горлов сообщил, что это общедоступный бассейн, построенный на законных основаниях, но в итоге вход в этот бассейн для севастопольцев оказался платным – 1000 рублей в день», — отметил автор программы.

В связи с тем, что слова севастопольских чиновников расходились с реальной ситуацией на месте, журналистам пришлось обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. После разбирательства надзорное ведомство сообщило, что бассейн возведен незаконно.

«Установлен факт самовольного возведения индивидуальным предпринимателем на территории мыса Хрустальный монолитного железобетонного сооружения – бассейна, без разрешительной документации», — сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Колесниченко также сообщил, что после решения Генпрокуратуры соответствующая городская комиссия приняла решение о сносе данного бассейна.

Отметим, что председателем городской комиссии по пресечению самовольного строительства в Севастополе является директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

Напомним, оператор пляжа Хрустальный построил на территории набережной имени Адмирала Перелешина бассейн. Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов неоднократно повторял, что вход туда бесплатный и свободный. Но на деле — отель на мысе брал за посещение водного объекта тысячу рублей.

Дмитрий Островский