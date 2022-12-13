В Севастополе с 14 декабря вступает в силу закон о соцпомощи участникам СВО

Правительство Севастополя 13 декабря приняло постановление, которым утвержден порядок предоставления социальной помощи участникам специальной военной операции, их семьям, а также семьям погибших.

Директор департамента соцзащиты Елена Сулягина рассказала, на какие категории распространится эта помощь. Среди них жители Севастополя, призванные в рамках частичной мобилизации, а также военнослужащие, направленные для участия в СВО с 24 февраля 2022 года, участвующие в спецоперации росгвардейцы, спасательные службы, а также добровольцы.

В рамках реализации принятого закона будут предоставляться шесть мер соцподдержки. В том числе, компенсация оплаты жилья и ЖКХ в размере 50%, бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта города, бесплатная юридическая помощь и помощь в трудоустройстве и услуги по соцобслуживанию.

В законе определен порядок документов, которые необходимо предоставить для получения льгот.

Сулягина пояснила, что льготы на оплату ЖКХ можно будет получить с 1 числа месяца, следующего после подачи документов. Бесплатный проезд станет доступен с даты подачи документов. Бесплатная юрпомощь — в течение пяти дней после обращения. Помощь при трудоустройстве с дня обращения.

Закон вступает в силу с завтрашнего дня, поэтому подать заявления можно будет в соцзащиту или МФЦ с 9 утра 14 декабря, и по номеру 122 начнут принимать звонки, касающиеся данного закона.

Ольга Сурикова