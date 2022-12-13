В Севастополе будут судить мужчину, по вине которого сгорела целая семья в Инкермане

В Севастополе утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в пожаре, произошедшем 18 февраля в деревянного дома № 2 «А» по ул. Яблочкова в поселке ГРЭС.

Тогда погибла семья четыре человека: женщина 1987 года рождения, мужчина 1986 года рождения, их шестилетний сын и пятилетняя дочь.

По версии следствия, в 2017 году сестре обвиняемого по договору соцнайма предоставлена однокомнатная квартира на втором этаже многоквартирного деревянного дома № 2 «А» по ул. Яблочкова. Впоследствии женщина уехала, а квартиру по устной договоренности оставила в пользование своему брату.

«Обвиняемый демонтировал и заменил в квартире сети электроснабжения и установил бойлер, достоверно зная, что в доме отсутствует заземление. Не имея специальных познаний и образования в сфере проведения электромонтажных работ, он выполнил их с нарушением установленных Правил устройства электроустановок и без разрешения уполномоченного органа», — сообщает пресс-служба прокуратуры.

В сентябре 2021 года мужчина предоставил квартиру в найм двум девушкам, которые обнаружили утечку тока от бойлера и сообщили об этом. Однако обвиняемый никаких действий для устранения неполадки не предпринял.

«В результате аварийного режима работы водонагревателя рано утром 18 февраля 2022 года произошло возгорание его провода, которое распространилось на всю площадь жилого дома. В пожаре погибла семья, проживавшая в одной из соседних квартир», — уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Балаклавский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.

Ольга Сурикова