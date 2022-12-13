В Севастополе закупят квартиры для 10 ветеранов Великой Отечественной войны

Правительство Севастополя 13 декабря приняло решение о перераспределении средств, полученных из федерального бюджета, на приобретение квартир для ветеранов ВОВ.

«Это квартиры для жителей Осажденного Севастополя, которые решением президента были приравнены к ветеранам Великой Отечественной войны. Был получен первый транш и мы только первую половину очереди реализовали, сейчас мы получили дополнительные федеральные деньги», — пояснил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Ключи от квартир планируется вручить в этом году.

На эти цели город в декабре дополнительно получил 51 млн 455 тысяч рублей.

Ольга Сурикова