В Севастополе с 1 декабря на 9% поднимутся все тарифы ЖКХ

По данным пресс-службы правительства Севастополя, на стоимость коммунальных услуг повлиял рост цен на энергоресурсы, в частности газ и электроэнергию, а также некоторые товары и услуги. Пересмотр тарифов является плановым и осуществляется во всех субъектах России, отметили в правительстве города.

Так, с 1 декабря плата за газоснабжение поднимется на 4,0%, обращение с твердыми коммунальными отходами – +5,5%, теплоснабжение – +8,0%, электроснабжение – +9,0%, водоснабжение – +10,4%, водоотведение – +10,5%. Таким образом, плата за ЖКХ для жителей типовых квартир (площадью 54 «квадрата» с двумя проживающими) увеличится на 263,55 рубля в месяц, посчитали в ведомстве.

В соответствии с постановлением Правительства РФ очередной пересмотр тарифов состоится 1 июля 2024 года, говорится на сайте.