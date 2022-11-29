В Севастополе приняли закон о льготных тарифах на ЖКХ

Депутаты Заксобрания Севастополя приняли закон о льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Принятие этого закона не означает, что все тарифы будут приняты на льготном уровне. Тарифы водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными отходами продолжат оставаться на экономически обоснованном уровне. Законопроект позволит при определении тарифов соблюсти предельный индекс платы граждан, который ежегодно определяет правительство РФ», — указал в своем докладе начальник городского управления по тарифам Константин Оренштейн.

Он добавил, что данный закон позволит сохранить социальной тарифную политику и льготы для населения. А также не допустит резкого повышения цен (тарифов) на коммунальные услуги.

В ходе сессии было сообщено, что принятие закона потребует выделения 722,5 млн рублей на возмещение недополученных доходов в связи с разницей между экономически обоснованным уровнем тарифов и установленными тарифами.

Оренштейн уточнил, что данная цифра уже заложена в новый бюджет на 2023 год.

Ольга Сурикова