Житель Красноярска получил 11 лет строго режима за сбыт наркотиков в Севастополе

В Севастополе суд приговорил к 11 годам лишения свободы жителя Красноярска за сбыт наркотиков.

Мужчина приехал в наш город на заработки. Но, оказалось, что незаконные.

По версии следствия, мужчина приобретал наркотические средства, расфасовывал их на более мелкие дозы, раскладывал в тайники-«закладки» на территории Севастополя, после чего размещал информацию об их местонахождении Интернете.

Его задержали при получении очередной партии наркотиков, предназначенной для дальнейшего сбыта. Были обнаружены и изъяты из тайников запрещенные к обороту вещества мефедрон, α-PVP и метадон в крупном размере.

Красноярца приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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Ольга Сурикова