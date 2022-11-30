В Севастополе предупредили о необходимости переоформить украинские документы на земельные участки до 1 января 2023 года

Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя предупредил правообладателей и пользователей земельных участков, оформленных до 18 марта 2014 года на основании документов о праве постоянного пользования, об истечении срока возможности переоформления таких документов в правовом поле Российской Федерации.

«В соответствии с Законом города Севастополя № 46-ЗС «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на территории города Севастополя» украинские документы необходимо переоформить до 1 января 2023 года. Необходимость переоформления в российском правовом поле обусловлена, в том числе, тем, что в соответствии с законодательством РФ земельные участки не могут принадлежать юридическим и физическим лицам на праве постоянного или бессрочного пользования», – отметил директор департамента Александр Ксенофонтов.

Заявления о переоформлении документов принимаются во всех МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» в соответствии с № 526-РДЗ «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Переоформление права постоянного пользования земельными участками, заключения договоров аренды, сервитутов в отношении земельных участков, предоставленных в пользование юридическим и физическим лицам до 19 марта 2014 года».

Консультацию по переоформлению документов можно получить по телефону 8(8692)-53-52-26.

Ольга Сурикова