В Севастополе Росгвардейцам пришлось усмирять пьяных пассажиров троллейбусов

События за один день

В Севастополе за один день произошло несколько случаев пьяного дебоша пассажиров общественного транспорта. Водителям пришлось обращаться за помощью к сотрудникам Росгвардии.

Один из задержанных оказался местным жителем 1983 года рождения.

Он отказался оплачивать за проезд в троллейбусе. А на замечания водителя и пассажиров о его неадекватном пьяном поведении и требовании покинуть салон электротранспорта отреагировал агрессивно, угрожая кондуктору физической расправой.

«При виде правоохранителей мужчина продолжил вести себя агрессивно, бросал камнями в служебный автотранспорт, снимая с себя верхнюю одежду», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии, при этом добавляется, что на него пришлось надеть наручники.

Также в этот же день, несколькими часами позже, подобный инцидент произошел на остановке общественного транспорта по улице Багрия. Аналогично нетрезвый севастополец устроил пьяный дебош в транспорте.

«На требования сотрудников севэлектротранса и пассажиров утихомириться — мужчина отвечал оскорбительными выкриками в адрес пассажиров», — рассказали в ведомстве.

Правонарушитель задержан прибывшими сотрудниками Росгвардии.

Напомним, ранее сотрудникам Росгвардии приходилось усмирять пассажира, который отказывался надеть маску в троллейбусе.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии в Крыму и Севастополе