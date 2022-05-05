Украинский блогер Шарий задержан в Испании по подозрению в госизмене

В Испании по запросу Службы безопасности Украины задержали украинского журналиста, блогера и председателя названной его именем партии Анатолия Шария, сообщила пресс-служба СБУ.

На Украине Шарий проходит по двум уголовным делам — о госизмене и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти (ст. 111 и 116 Уголовного кодекса Украины).

По версии следствия, Шарий «осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере». У следствия есть основания, что он действовал «по заказу иностранных структур».

Обвинения Шарию были предъявлены в феврале 2021 года. Тогда СБУ сообщила, что он с 2012 года с помощью соцсетей, СМИ и российских телеканалов «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций».

По версии следствия, Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, преднамеренно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны».

Позже из сообщений испанских СМИ стало известно, что Шарий отпущен под «подписку о невыезде». Сейчас решается его судьба об экстрадиции в Украину.

Шарий неоднократно критиковал киевские власти как до, так и в период проведения спецоперации.

Дарья Тимофеева

Фото: Анатолий Шарий / YouTube