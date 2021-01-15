Севастополец отказался надеть маску и задержал целый троллейбус

Необходимость ношения маски ему уже объясняла Росгвардия

В Севастополе пассажир одного из троллейбусов отказался надеть маску по просьбе водителя, не помогли и замечания пассажиров. При этом покинуть салон мужчина отказался, водителю пришлось нажать «тревожную» кнопку, передает «Комсомольская правда. Крым».

Очевидцы рассказали, что троллейбус вынужден был остановиться. Сотрудники Росгвардии были на месте уже через несколько минут.

В отношении нарушителя был составлен протокол участковым. Ему выписан штраф на пять тысяч рублей, а главное все потеряли время.

На последнем аппаратном совещании губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал горожан фиксировать телефоном нарушителей масочного режима в общественном транспорте, в том числе и в катерах, и отправлять «компромат» в департамент транспорта.

В сообщении необходимо указывать время, маршрут и государственный номер транспортного средства.

Также на сайте правительства сообщается, что в городе усилен контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и создана рабочая группа, в которую входят сотрудники полиции, департамента транспорта и общественной безопасности, а также представители перевозчиков.

Водители общественного транспорта, говорится в сообщении, обязаны не допускать в салон транспортного средства пассажиров без масок под угрозой санкций к водителям.

Напомним, в одной из больниц Севастополя в ответ на просьбу медперсонала надеть маску мужчина устроил дебош. Пришлось нажимать «тревожную» кнопку.

Ольга Сурикова