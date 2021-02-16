В Севастополе установилась минусовая температура

Еще несколько дней придется потерпеть

Сегодня в Севастополе переменная облачность. Без осадков.

Как сообщает Крымский гидрометцентр, ветер северо-восточный ночью 6-11 м/с, днем 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью -5…-7°, днем -1…-3°.

На дорогах гололедица.

В Симферополе с 15 по 18 февраля ожидается аномально – холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже на 7-8° климатической нормы.

Теплеть в Севастополе начнет с четверга, 18 февраля. Столбик термометра начнет подниматься выше нуля.

Фото: Юрий Югансон