В Севастополе пьяный дебошир бил припаркованные автомобили

При виде Росгвардии пытался бежать

В Севастополе росгвардейцы задержали нетрезвого дебошира, повредившего несколько припаркованных автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Неадекватные действия мужчины в ночное время заметил на экране монитора камер наружного наблюдения дежурный центра оперативного управления вневедомственной охраны.

До приезда правоохранителей дебошир успел повредить пять автомобилей

При виде прибывшего экипажа Росгвардии мужчина попытался скрыться, но был задержан. Он был сильно пьян.

Для дальнейшего разбирательства 40-летний правонарушитель передан в районный отдел полиции.

Напомним, в Севастополе сотрудники Росгвардии поймали на горячем мужчину, который разбил охраняемый платежный терминал, сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю