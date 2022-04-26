В Севастополе родственники придумали схему, как воровать из ТЦ

В сговоре была уборщица

В Севастополе родственники обворовывали торговый центр на Шевченко. На них заведено уголовное дело, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Ведомством установлено, что мужчина вместе со своей дальней 62-летней родственницей, которая занималась уборкой в ТЦ, придумали схему и вынесли таким образом из магазина товара на 64 тысячи рублей.

«В мае – июне 2021 года они совершили 9 краж товаров из торгового центра по одной и той же разработанной ими схеме: мужчина под видом покупателя складывал товары в пакет, который затем его подельница вывозила из торгового зала в баке для мусора на тележке, используемой для уборки», — отметили в пресс-службе ведомства.

Они похищали преимущественно продукты питания, алкогольные напитки, бытовую химию.

Материалы уголовного дела направлены в суд.

Напомним, в Севастополе семейная пара промышляла кражами из супермаркетов, складывая похищенное в детскую коляску.

Ольга Сурикова