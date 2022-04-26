Севастополю дополнительно выделено 450 млн рублей на ремонт дорог

Отремонтируют дорогу в районе Фиолента

Правительство России выделило Севастополю дополнительно 450 млн рублей на дорожное строительство. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram.

Отмечается, что между регионами распределено 120 млрд рублей на дорожные работы, Севастополь также получил финансирование, так как имеет хорошие показатели по строительству и ремонту дорог.

«Мы определили приоритетные проекты, чтобы наиболее эффективно распределить эти средства. На выделенные деньги в Севастополе отремонтируем три дороги: Монастырское и Фиолентовское шоссе, а также проезд между проспектом Победы и улицей Горпищенко», — написал губернатор.

Напомним, ранее сообщалось, что Севастополь направлял заявку для получения дополнительных средств на дорожные работу к уже выделенным 1,4 млрд рублей.

Ольга Сурикова