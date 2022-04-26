Крым

В Крыму продлили действие высокого уровня террористической опасности

26-04-2022
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До этого 26 апреля должны были отменить

Глава Крыма Сергей Аксенов принял решение продлить до 11 мая действие на территории северных районов полуострова высокого уровня террористической опасности.

Он пояснил свое решение проведением Вооруженными Силами России специальной военной операции, обострением ситуации на российско-украинской границе и нарастанием террористические угрозы со стороны украинских радикалов.

Высокий («желтый»)  уровень будет действовать территории городских округов Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов Республики Крым, а также на подведомственных объектах крымского минтранса, минжкх, минздрава, минтоплива и энергетики, минпрома, Госкомитета  по водному хозяйству и мелиорации.

«На территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется властями и правоохранительными органами», — заверил Аксенов.

Напомним, на севере Крыма высокий («желтый») уровень террористической опасности введен с 11 апреля.

Ольга Сурикова

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