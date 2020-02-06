В Севастополе родителям предлагают сдать ЕГЭ

14 февраля в Севастополе пройдет Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Родителям выпускников по всей стране предлагают проверить свои знания по истории.

Родители смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру экзамена – от рамки металлодетектора до получения результатов, ощутить атмосферу ЕГЭ.

Участники акции смогут самостоятельно зарегистрироваться, заполнить бланки ЕГЭ, увидеть, как осуществляется контроль на экзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, как выглядят КИМ ЕГЭ 2020 года по истории, и написать экзаменационную работу по истории в формате ЕГЭ.

Количество заданий сократят, для родителей тестирование будет длиться 40 минут.

Для участия в «Едином дне сдачи ЕГЭ родителями» необходимо самостоятельно зарегистрироваться, заполнив небольшую анкету по ссылке.

По материалам пресс-службы правительства Севастополя