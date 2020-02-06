В Севастополе подвели итоги игры-путешествия «По дороге со сказками»

4 февраля 2020 года во Дворце детского и юношеского творчества прошел финал VIII сезона игры-путешествия «По дороге со сказками» клуба командной игры «Смайлик» под эгидой Российского

движения школьников.

12 команд из 12 образовательных учреждений города Севастополя стали сильнейшими среди 45 команд-участников отборочных игр.

Яркие и запоминающиеся костюмы, танцевальные номера, песни, инсценировки – всем этим были наполнены трехминутные выступления команд в номинации «Парад профессий». Ребята представили различные профессии: учитель, музыкант, актер, строитель, пекарь, бортпроводник, космонавт и другие.

Ребята также участвовали в квесте по сказке «Приключения Пиноккио» Карла Коллоди.

В роли героев сказки, вожатых и помощников на станциях выступали активисты

Российского движения школьников, а также обучающиеся творческого объединения «Подготовка ведущих детских и молодежных программ». Настоящим украшением праздника стала «Полька — бабочка» в исполнении юных артистов творческого объединения Севастопольского

Дворца детского и юношеского творчества «Класс-балет».

По окончании квеста всех участников финала ожидало торжественное событие — посвящение в ряды Российского движения школьников. Ребята с гордостью исполняли гимн России и гимн Севастополя, произносили слова торжественного обещания. Курсанты Черноморского высшего военно-

морского училища имени П. С. Нахимова вручили ребятам значки РДШ, а знаменная группа из школы № 22 показала настоящую выправку кадетского класса, внося в зал знамя Российского движения школьников.

Победителями VIII сезона игры-путешествия «По дороге со сказками» стали команда «Сверчки» школы № 3 (1 место), команда «Хорошие Кроши» гимназии № 7 (2 место), команда «Почемучки» гимназии № 5 (3 место).

Победителям и призерам вручили грамоты ресурсного центра Севастопольского Дворца детского и юношеского творчества, кубки, сертификаты на посещение эко-парка «Лукоморье», книги, настольные игры. Лучшими капитанами команд признаны: 1 место — Подгорный Иван, капитан команды «Хорошие Кроши» гимназии № 7, 2 место — Баранов Фёдор, капитан команды «Сказочные детки» школы № 49, 3 место — Печень София, капитан команды «Звездный экипаж» школы № 34

По материалам Севастопольского отделения РДШ (Наталья Корякина)