В Севастопольской ТПП проводят встречи для помощи предпринимателям

В Севастопольской торгово-промышленной палате каждый первый вторник месяца Комитет по безопасности предпринимателей проводит прием с представителем прокуратуры для помощи представителям бизнеса.

04 февраля состоялся очередной прием Начальника отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры г. Севастополя Середы Татьяны Сергеевны с членами Севастопольской ТПП и предпринимателями.

Предприниматели провели определенные работы, но заказчики им не заплатили и не хотят подписывать акты выполненных работ.

По словам Татьяны Середы в некоторых случаях прокурорского реагирования по факту письменных обращений бывает достаточно, чтобы решить вопросы с погашением задолженностей

недобросовестных заказчиков, не доводя вопрос до суда. Такая практика есть в Севастополе и более того, в 2019 году благодаря прокурорским реагированиям были возмещены более 200 млн рублей.

задолженностей.

Предприниматели оставили Середе Т. И. письменные заявления с приложением всех необходимых документов, а председатель Комитета Витвицкий П. В. со стороны комитета согласился взять под контроль проблемы обратившихся предпринимателей и оказывать содействие в решении вопросов.

По материалам пресс-службы Севастопольской торгово-промышленной палаты (и фото)