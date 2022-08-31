В Севастополе резко снизилось число заболевших коронавирусом

В Севастополе по состоянию на утро 31 августа зарегистрированы 36 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 43 лет, говорится в оперативной сводке правительства города.

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 23 человека. Выписаны 25 пациентов. На данный момент в больницах находится 152 пациента, из них 126 — с подтвержденным COVID-19.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернуты 164 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 89 727 человек, выздоровели 85 376.

Отметим, днем ранее, 30 августа, в Севастополе зарегистрировано было 212 новых случаев заболевания COVID-19.

Ольга Сурикова