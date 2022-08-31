В Крыму и Краснодаре опровергают информацию о подготовке эвакуации жителей полуострова

В анонимных телеграм-каналах и проукраинских СМИ появилась информация о якобы активной подготовке эвакуации жителей Крыма на материк в связи с некой «наступательной операцией» Украины на юге.

Власти Краснодарского края опровергли существование распоряжения по созданию межведомственной группы по работе Керченской паромной переправы для якобы подготовки проведения эвакуационных мероприятий.

«Никакой межведомственной группы с подобными задачами не создавалось, такого документа не существует и не прорабатывалось. Информация является фейковой и лживой, ее распространение – попытка дестабилизации обстановки», — подчеркнули в Оперативном штабе губернатора Краснодарского края.

В свою очередь, критично отреагировал на появление информации о прорабатывании маршрута эвакуации жителей Крыма на время «активной деоккупации» и глава Республики Сергей Аксенов.

«Эвакуаторы хреновы. Думаю, что чем хуже у киевского режима будут идти дела на реальных фронтах, тем больше будет подобных заявлений. Потому что это своего рода «дымовая завеса», которая должна скрыть от украинских граждан военную и экономическую катастрофу», — написал Аксенов в своем Telegram.

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал появившуюся в украинских СМИ информацию о наступлении ВСУ на южном направлении очередным фейком.

Ольга Сурикова