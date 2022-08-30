В Севастополе от COVID-19 снова умер пенсионер и заразилось им более 200 человек

По состоянию на утро 30 августа в городе зарегистрированы 212 новых случаев заболевания COVID-19. Умер 1 человек в возрасте 79 лет.

Всего в городской инфекционной больнице, первой, пятой и девятой горбольницах развернута 161 койка для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё.

На данный момент в больницах находится 147 пациентов, из них 124 — с подтвержденным COVID-19.

Напомним, в Севастополе уже 7 недель растет число заболевших коронавирусом, власти рекомендуют носить маски в общественных местах.

Дмитрий Островский