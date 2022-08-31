В Севастополе будут судить посредника при передаче взятки сотруднику ГАИ за получение прав

В Севастополе в суд направлено уголовное дело в отношении посредника при передаче взятки за получение водительских прав.

По версии следствия, мужчина согласился на просьбу своего знакомого помочь в передаче взятки сотрудникам отделения МРЭО ГИБДД МВД России по Республике Крым за выдачу прав.

В период с апреля по август 2020 года он получил 80 тыс. рублей на эти цели. Часть этой суммы в размере 70 тыс. рублей мужчина отдал знакомому сотруднику полиции, который в настоящее время уволен, для дальнейшей передачи должностным лицам регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД. Оставшуюся часть денег осталась у него до фактического получения документа.

Схема была пресечена сотрудниками УФСБ.

По уголовным делам в отношении взяткодателя и бывшего сотрудника полиции приняты процессуальные решения в соответствии с требованиями закона.

Напомним, осуждены двое жителей Севастополя за посредничество в даче взяток за водительские права.

Ольга Сурикова