В Севастополе рецидивист позарился на телевизор приятеля и духи его сестры

Полиция Севастополя задержала 45-летнго мужчину, укравшего из квартир приятеля и его сестры бытовой техники на 100 тысяч рублей.

Полицейские установили, что 45-летний горожанин на улице познакомился с 24-летним парнем, не имеющим постоянного места жительства. После совместного распития спиртных напитков молодой человек впустил мужчину жить в свою квартиру.

Новый квартирант узнал, что у арендодателя есть ключи от квартиры, принадлежащей его сестре. Воспользовавшись удобным случаем, постоялец похитил ключи и тайком нанёс визит в чужую квартиру. Там он похитил, а затем продал телевизор и три флакона женских духов, вырученные деньги пропил.

Через несколько дней деньги закончились, и злоумышленник, имея свободный доступ в жилище приятеля, похитил из квартиры телевизор, холодильник, электродуховку и микроволновую печь. Украденную бытовую технику он сбыл, а деньги потратил.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД по Ленинскому району задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабёж. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье «Кража», ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники полиции установили и задержали 9 участников массовой драки, которая произошла несколько дней назад в центре города.